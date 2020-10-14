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В РАН оценили испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19

Фото:Alexandra Beier / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Getty Images

У участников клинических испытаний третьей российской вакцины от COVID-19, которая была создана в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, не выявили нежелательных симптомов. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев, передает «РИА Новости».

«Первые [клинические] испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — заявил он.

Сергеев добавил, что у добровольцев после вакцинации нет температуры (в диапазоне 37–38 градусов). По его словам, первая фаза исследования препарата, в ходе которой тестируется уровень безопасности вакцины, идет «нормально».

Президент РАН уточнил, что в академии ждут момента, когда появятся соответствующие антитела в необходимом титре.

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Генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов говорил, что клинические испытания планируется завершить в ноябре. Он также пояснял, что вакцина содержит цельный «живой» вирус, инактивированный. Такие препараты, по словам Ишмухаметова, считаются классикой, а вот векторные вакцины — это уже «передовой край науки», еще не совсем развитый.

В России также продолжаются клинические испытания первой зарегистрированной вакцины Центра Гамалеи «Спутник V» и препарата новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Обе разработки отличаются от «классического» варианта центра Чумакова. «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина, созданная без использования живого белка на основе искусственно полученных частиц коронавируса. «Спутник V» — векторная вакцина. Вектор — это неопасный вирус (в данном случае аденовирус), лишенный гена размножения, который доставляет в организм человека ген вируса.

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