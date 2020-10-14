В РАН оценили испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19

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У участников клинических испытаний третьей российской вакцины от COVID-19, которая была создана в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, не выявили нежелательных симптомов. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев, передает «РИА Новости».

«Первые [клинические] испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — заявил он.

Сергеев добавил, что у добровольцев после вакцинации нет температуры (в диапазоне 37–38 градусов). По его словам, первая фаза исследования препарата, в ходе которой тестируется уровень безопасности вакцины, идет «нормально».

Президент РАН уточнил, что в академии ждут момента, когда появятся соответствующие антитела в необходимом титре.