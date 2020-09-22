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Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Сообщение центра поступило в РБК.

Разработка центра — цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19. В центре пояснили, что в таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

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Испытания новой вакцины будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время. В них будут участвовать более трех тысяч добровольцев. В Центре Чумакова отметили, что это «будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных».

После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи.

По словам генерального директора центра, член-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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В середине августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Она получила название «Спутник V». Сейчас вакцина проходит финальный этап испытаний. В сентябре уже началась вакцинация москвичей.

Параллельно проводятся клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Первая партия вакцины может появиться уже в ноябре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России разрабатываются 26 вакцин от коронавирусной инфекции.

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