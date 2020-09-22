Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Сообщение центра поступило в РБК.

Разработка центра — цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19. В центре пояснили, что в таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

Испытания новой вакцины будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время. В них будут участвовать более трех тысяч добровольцев. В Центре Чумакова отметили, что это «будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных».

После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи.