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Генпрокурор впервые за 20 лет приехал на Камчатку

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл на Камчатку, это первый визит главы Генеральной прокуратуры в регион за 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края, передает «Интерфакс».

«Игорь Краснов проведет на территории края личный прием граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что утром 14 октября Краснов посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в Петропавловске-Камчатском. Там он возложил венок к мемориальным плитам в память о жителей Камчатки, которые погибли в годы Второй мировой войны.

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