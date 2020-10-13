Россия сообщила о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований собираются совершить провокацию в Сирии в южной части Идлибской зоны деэскалации конфликта, используя отравляющие вещества, для обвинения правительственных сил республики в применении химического оружия против мирного населения. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич, передает «Интерфакс».

«В район населенного пункта Сфухон террористами доставлено несколько бочек с хлором. Для инсценировки оказания помощи пострадавшим в указанный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски», — сообщил он.

Ранее, 23 сентября, Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии также получил информацию о подготовке боевиками провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.





В сентябре было еще одно заявление о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии. Так, 20 сентября Гринкевич отметил, что террористы группировки «Тахрир аш-Шам», которая связана с «Аль-Каидой» (обе организации запрещены на территории России), готовят провокации с применением отравляющих веществ. По его словам, террористы планируют провести постановочные съемки с привлечением журналистов иностранных СМИ. Их целью являлось распространение в Сети и СМИ публикаций о том, что сирийские власти используют химическое оружие против мирных граждан.