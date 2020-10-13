Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Россияне должны получать лекарства, выдаваемые по рецепту, за счет государственных средств. С таким предложением выступил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом говорится на сайте партии.

«Поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — сказал Медведев.

По его словам, здравоохранение будет важным блоком будущей программы партии. Как считает Медведев, помимо работы над лекарственные обеспечением граждан необходимо поддержать медиков, медицинское образование и развитие отечественной фарминдустрии. Кроме того, следует обратить внимание на то, как применяются в здравоохранении современные электронные сервисы и услуги.

Медведев заявил, что новая программа партии должна стать не просто «набором лозунгов», а программой «реальных дел», рассчитанной на пять лет. К работе над так называемой «народной программой» «Единая Россия» привлекает представителей федеральной и региональной власти, сенаторов и депутатов, членов правительства. Как утверждает партия, также учитываются мнения экспертов, представителей бизнеса и простых граждан.