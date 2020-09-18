«Единая Россия» обсудила замену не менее 100 одномандатников в Думе

Семнадцать губернаторов сейчас беспартийные (из них двое — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Волгоградской области Андрей Бочаров — имели статус сторонников «Единой России», но приостановили его), восемь человек представляют оппозиционные политические силы.

На выборах в Госдуму в 2016 году в предвыборном списке «Единой России» было 36 региональных групп. 14 из них состояли из одного региона, остальные включали от двух до четырех. 19 региональных групп возглавляли губернаторы.

Обновление одномандатников

В значительной степени — не менее, чем наполовину — может обновиться состав кандидатов-одномандатников от «Единой России», говорят близкий к Кремлю источник и подтверждает собеседник в партии. В Госдуму-2016 единороссы провели 203 одномандатника из 207 выдвинутых. В 18 округах партия не выставляла своих кандидатов, уступив территории представителям думской оппозиции. Сейчас во фракции «Единая Россия» 200 одномандатников. Однако в ближайшее время Думу покинут Александр Карелин и Григорий Ледков, которые перейдут в Совет Федерации, их места останутся вакантными до следующих выборов в Госдуму.

Из действующих депутатов-одномандатников от «Единой России» переизбраться могут, по разным оценкам, от 60 до 100 человек, — те, кто реально работал в своем округе, говорят собеседники РБК. Порядка 50 человек по разным причинам не хотят идти в следующую Думу, добавляет один из них.

Черновые списки возможных кандидатов по округам уже готовы, но они еще будут меняться, рассказывает близкий к Кремлю источник. Каждая кандидатура, по его словам, согласовывается между администрацией президента, «Единой Россией» и губернаторами. По ряду кандидатур уже достигнут компромисс.

Социологические замеры рейтинга потенциальных кандидатов-одномандатников проводились в марте, новый «раунд» планируется в октябре. До начала декабря партия намерена окончательно определиться с «линейкой кандидатов», уточняет один из источников РБК.

Плюсы и минусы

«Значительное увеличение количества территориальных групп, вероятно, позитивно скажется на электоральных результатах «Единой России» на думских выборах», — считает политолог Дмитрий Орлов. Эффективные лидеры территориальных групп — губернаторы и лидеры общественного мнения — будут прямо способствовать улучшению результата партии по спискам и косвенно — по одномандатным округам, добавляет он. «Для получения конституционного большинства (300 голосов) «Единой России» надо расширить мобилизационную базу — примерно в 1,3-1,5 раза по сравнению с нынешним уровнем. Для ее расширения нужны сети, а в центре сетей стоят люди. Больше территориальных групп — больше региональных сетей — больше мобилизационная база», — комментирует Орлов.

Большое количество региональных групп подходит, скорее, для полностью пропорциональной системы выборов, когда все 450 депутатов избираются по спискам, считает, в свою очередь, политолог Дмитрий Бадовский. Например, в 2011 году число групп в списке «Единой России» достигало 80, напоминает он. При полностью пропорциональной системе каждый регион имеет шанс получить хотя бы один мандат, в то время как при нынешней смешанной системе (225 депутатов избираются по спискам, 225 — по округам) можно попасть в ситуацию, когда несколько региональных групп рискуют остаться без мандатов, поясняет эксперт.

Причина в том, что регионы сильно неравномерны по числу избирателей, и остаться без мандата могут как раз те, где численность избирателей невелика и не слишком высокая явка. При смешанной системе выборов даже такой большой и набирающей много голосов партии, как «Единая Россия», лучше делать не более 50-60 региональных групп, что практически точно гарантирует представительство каждой из них, полагает Бадовский. К тому же большое количество групп может сказаться на активности региональных властей во время кампании: «Какие-то регионы будут понимать, что больше одного мандата они все равно не получат, что бы ни предпринимали, а кто-то — что может не получить вообще ни одного», — поясняет эксперт.

Но в целом, если «Единая Россия» намерена использовать губернаторов во главе списков, то логика партии по увеличению числа групп вполне объяснима. Плюсом может стать то, что регионы, которые отличаются высокими явкой и уровнем голосования за власть, «будут работать по максимуму, чтобы получить максимально большое число мандатов», констатирует Бадовский.

Если говорить об обновлении кандидатов по одномандатным округам, то, «безусловно, в обществе есть запрос на обновление и со стороны партии естественно отвечать на него». Еще один фактор, который повлияет на обновление корпуса одномандатников, — это большое количество новых губернаторов, появившихся с момента прошлых думских выборов в 2016 году. Совершенно естественно, что каждый из них будет предлагать своих людей на округа, резюмирует эксперт.