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Выборы в Госдуму ,  
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«Единая Россия» обсудила замену не менее 100 одномандатников в Думе

Число кандидатов-одномандатников от «Единой России» может обновиться наполовину, а количество групп в списке партии на выборах в Госдуму – максимально увеличиться. Это позволит возглавить списки популярным губернаторам и политикам
Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Губернаторы-паровозы

В «Единой России» обсуждается идея максимально увеличить количество региональных групп в избирательном списке партии на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил источник в партии власти.

Речь идет о принципе «один регион — одна группа», главный замысел — чтобы группы могли возглавить популярные губернаторы-единороссы, пояснил один из собеседников РБК. Там, где глава региона не является «донором» по рейтингу, во главе списков могут встать другие популярные люди. Если же регион возглавляет оппозиционный или беспартийный губернатор, то этот субъект предполагается объединить в одну группу с каким-то из соседних, сказали оба источника РБК. В итоге в избирательном списке единороссов может быть порядка или более 70 региональных групп.

Идея только обсуждается, окончательного решения пока нет, подчеркнул собеседник РБК в партии.

В настоящее время членами «Единой России» являются 60 губернаторов из 85-ти. Двадцать три из них возглавляют региональные отделения единороссов. Большинство из партийных губернаторов — «доноры (то есть, имеют хороший рейтинг) для партии», уверяют собеседники РБК.

Семнадцать губернаторов сейчас беспартийные (из них двое — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Волгоградской области Андрей Бочаров — имели статус сторонников «Единой России», но приостановили его), восемь человек представляют оппозиционные политические силы.

На выборах в Госдуму в 2016 году в предвыборном списке «Единой России» было 36 региональных групп. 14 из них состояли из одного региона, остальные включали от двух до четырех. 19 региональных групп возглавляли губернаторы.

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Обновление одномандатников

В значительной степени — не менее, чем наполовину — может обновиться состав кандидатов-одномандатников от «Единой России», говорят близкий к Кремлю источник и подтверждает собеседник в партии. В Госдуму-2016 единороссы провели 203 одномандатника из 207 выдвинутых. В 18 округах партия не выставляла своих кандидатов, уступив территории представителям думской оппозиции. Сейчас во фракции «Единая Россия» 200 одномандатников. Однако в ближайшее время Думу покинут Александр Карелин и Григорий Ледков, которые перейдут в Совет Федерации, их места останутся вакантными до следующих выборов в Госдуму.

Из действующих депутатов-одномандатников от «Единой России» переизбраться могут, по разным оценкам, от 60 до 100 человек, — те, кто реально работал в своем округе, говорят собеседники РБК. Порядка 50 человек по разным причинам не хотят идти в следующую Думу, добавляет один из них.

Черновые списки возможных кандидатов по округам уже готовы, но они еще будут меняться, рассказывает близкий к Кремлю источник. Каждая кандидатура, по его словам, согласовывается между администрацией президента, «Единой Россией» и губернаторами. По ряду кандидатур уже достигнут компромисс.

Социологические замеры рейтинга потенциальных кандидатов-одномандатников проводились в марте, новый «раунд» планируется в октябре. До начала декабря партия намерена окончательно определиться с «линейкой кандидатов», уточняет один из источников РБК.

Плюсы и минусы

«Значительное увеличение количества территориальных групп, вероятно, позитивно скажется на электоральных результатах «Единой России» на думских выборах», — считает политолог Дмитрий Орлов. Эффективные лидеры территориальных групп — губернаторы и лидеры общественного мнения — будут прямо способствовать улучшению результата партии по спискам и косвенно — по одномандатным округам, добавляет он. «Для получения конституционного большинства (300 голосов) «Единой России» надо расширить мобилизационную базу — примерно в 1,3-1,5 раза по сравнению с нынешним уровнем. Для ее расширения нужны сети, а в центре сетей стоят люди. Больше территориальных групп — больше региональных сетей — больше мобилизационная база», — комментирует Орлов.

Большое количество региональных групп подходит, скорее, для полностью пропорциональной системы выборов, когда все 450 депутатов избираются по спискам, считает, в свою очередь, политолог Дмитрий Бадовский. Например, в 2011 году число групп в списке «Единой России» достигало 80, напоминает он. При полностью пропорциональной системе каждый регион имеет шанс получить хотя бы один мандат, в то время как при нынешней смешанной системе (225 депутатов избираются по спискам, 225 — по округам) можно попасть в ситуацию, когда несколько региональных групп рискуют остаться без мандатов, поясняет эксперт.

Причина в том, что регионы сильно неравномерны по числу избирателей, и остаться без мандата могут как раз те, где численность избирателей невелика и не слишком высокая явка. При смешанной системе выборов даже такой большой и набирающей много голосов партии, как «Единая Россия», лучше делать не более 50-60 региональных групп, что практически точно гарантирует представительство каждой из них, полагает Бадовский. К тому же большое количество групп может сказаться на активности региональных властей во время кампании: «Какие-то регионы будут понимать, что больше одного мандата они все равно не получат, что бы ни предпринимали, а кто-то — что может не получить вообще ни одного», — поясняет эксперт.

Но в целом, если «Единая Россия» намерена использовать губернаторов во главе списков, то логика партии по увеличению числа групп вполне объяснима. Плюсом может стать то, что регионы, которые отличаются высокими явкой и уровнем голосования за власть, «будут работать по максимуму, чтобы получить максимально большое число мандатов», констатирует Бадовский.

Если говорить об обновлении кандидатов по одномандатным округам, то, «безусловно, в обществе есть запрос на обновление и со стороны партии естественно отвечать на него». Еще один фактор, который повлияет на обновление корпуса одномандатников, — это большое количество новых губернаторов, появившихся с момента прошлых думских выборов в 2016 году. Совершенно естественно, что каждый из них будет предлагать своих людей на округа, резюмирует эксперт.

Автор
Наталья Галимова
«Единая Россия» выборы Госдума
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