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Представители аптек оценили проект о борьбе с завышением цен на лекарства

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Представители фармацевтического сообщества раскритиковали внесенный в Думу законопроект, который предусматривает меры по недопущению завышения цен на лекарственные препараты. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Авторы инициативы — руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев предлагают внести поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

По словам Неверова, поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами. Согласно изменениям, оборот одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота всего рынка в населенном пункте, где она расположена. Предлагается также установить размер бонусов за продвижение товара на уровне 5% от цены поставки.

«Депутаты не слышат голос отраслевого сообщества при попытке внедрить новые нормы регулирования. Уже неоднократно представители розничного сегмента фармрынка заявляли, что маркетинговые доходы включены в ценообразование аптек — за счет них мы можем себе позволить устанавливать более низкие цены на жизненно необходимые товары», — сообщил в разговоре с РБК генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. По его словам, если маркетинговые доходы отменят, аптеки будут вынуждены поднять цены на ряд препаратов. «Учитывая, что цены на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — РБК) регулируются государством, рост цен грозит оставшимся категориям товаров аптечного ассортимента», — объяснил Филиппов.

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Он также отметил, что в случае принятия законопроекта в аптеках может сократиться количество препаратов отечественного производства. «Как правило, импортные препараты дороже отечественных. В свете новой депутатской инициативы есть все шансы, что доля продуктов российского производства начнет сокращаться: бонусы аптек за продвижение товара составят не более 5% цены поставки, соответственно, продавать более дорогостоящие лекарства будет выгоднее», — рассказал Филиппов.

Исполнительный директор ассоциации аптечной гильдии Елена Неволина в свою очередь отметила, что принятие поправок может привести к закрытию некоторых аптек. «Меня в этом законопроекте больше всего напрягает ограничение развития сетей в регионах. Потому что здесь есть скрытая угроза, что у нас в первую очередь начнут закрываться те аптеки, которые выполняют социальные функции», — пояснила она в разговоре с РБК.

Теги: цены на лекарства, завышение цен, аптеки, новости РБК
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