В Москве опечатали незаконно дававшую справки об отсутствии COVID клинику

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Росздравнадзор закрыл столичную клинику ООО «Афина», которая незаконно выдавала справки об отсутствии коронавируса, и изъял из нее все медицинские изделия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что работники клиники делали экспресс-тесты на COVID-19. При этом справки об отсутствии коронавируса выдавались клиентам за 15 минут.

В Росздравнадзоре добавили, что сотрудники изъяли тесты и другие медицинские изделия «для установления их происхождения и эффективности».

Против клиники начали административное производство. В ведомстве планируют в течение трех дней оформить протоколы по трем статьям КоАП об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензии (ч. 4 ст. 14.1), несоблюдении требований по охране граждан от табачного дыма (ст. 6.25), а также нарушении правил клинической практики (ст. 6.38). По первому составу клинику могут оштрафовать на 200 тыс. руб., а также приостановить ее работу на три месяца.