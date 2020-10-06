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Пандемия коронавируса ,  
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Минтруд назвал неправомерной отправку работника на тесты за свой счет

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России работодатели не вправе требовать у сотрудников проверяться на коронавирус за свой счет. Об этом РБК сообщило Министерство труда.

«Работодатель не вправе отправлять работника на медицинское тестирование за счет работника. <...> В 2020 году в перечень предупредительных мероприятий, расходы на осуществление которых могут быть возмещены работодателями за счет сумм страховых взносов, включено в том числе проведение лабораторного обследования работников на COVID-19», — пояснил Минтруд.

В министерстве отметили, что работодатель может самостоятельно организовать необходимое тестирование.

Ведомство также указало, что законодательством предусмотрено прохождение обязательного медицинского осмотра при приеме на работу с вредными и опасными условиями труда.

Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
Экономика
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Ранее Минтруд сообщил, что у работодателей нет правовых оснований просить сотрудников показать отрицательный тест на COVID-19.

В то же время ведомство уточнило, что для определения профпригодности и профилактики профессиональных заболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии здоровья своих работников в определенных сферах. Среди них названы тяжелые работы, с вредными или опасными условиями труда, а также движение на транспорте.

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Весной Минтруд напоминал, что сотрудников нельзя отправлять в отпуск без сохранения заработной платы в отсутствии его согласия. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — указывали РБК в министерстве. О том, что российские компании начали на фоне пандемии отправлять сотрудников в отпуск за свой счет, говорили эксперты, в том числе руководитель практики частного права «Амулекс» Елена Проскурова.

коронавирус Минтруд новости
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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск
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