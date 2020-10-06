Минтруд назвал неправомерной отправку работника на тесты за свой счет

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В России работодатели не вправе требовать у сотрудников проверяться на коронавирус за свой счет. Об этом РБК сообщило Министерство труда.

«Работодатель не вправе отправлять работника на медицинское тестирование за счет работника. <...> В 2020 году в перечень предупредительных мероприятий, расходы на осуществление которых могут быть возмещены работодателями за счет сумм страховых взносов, включено в том числе проведение лабораторного обследования работников на COVID-19», — пояснил Минтруд.

В министерстве отметили, что работодатель может самостоятельно организовать необходимое тестирование.

Ведомство также указало, что законодательством предусмотрено прохождение обязательного медицинского осмотра при приеме на работу с вредными и опасными условиями труда.