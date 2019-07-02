Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

Роспотребнадзор предложил Минпромторгу маркировать минеральную воду в России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Орлова.

Он пояснил, что это необходимо для сокращения контрафакта: маркировка позволит следить, чтобы на рынок не поступал бóльший объем продукции, чем производится на предприятии.

В феврале о плохом качестве бутилированной воды в России на совещании с Дмитрием Медведевым говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «По оценкам экспертов, 80% воды сейчас не соответствует ее названиям. Мы взялись с Советом Федерации за производство воды «Ессентуки». <...> [В итоге] Роспатент начал процедуру по изъятию у 37 компаний права производить «Ессентуки», потому что они давно не имеют доступа к скважинам», — рассказывала Матвиенко. Медведев с доводами спикера согласился и выступил за ужесточение регулирования.

До этого ввести маркировку минеральной воды из-за «катастрофически возросшей» доли контрафакта просила компания «Холдинг Аква», выпускающая «Ессентуки».