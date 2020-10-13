В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки роста заболеваемости COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число новых случаев заражения коронавирусом в России будет расти еще 20 дней. Такой прогноз дал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«Через 20 дней ожидается стабилизация заболеваемости, если не произойдет каких-то экстремальных ситуаций, которые могут повлиять на восприимчивость к инфекции», — сказал Горелов.

По оценкам эксперта, окончательная стабилизация и фаза снижения начнется не раньше февраля—марта.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что Россия может выйти на плато по числу заболевших COVID-19 в течение следующих 10–20 дней. Она отметила, что перевод части людей на удаленку, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики будут способствовать выходу страны на плато. По словам Пшеничной, замедление темпов прироста новых заболевших не сразу будет заметно из-за длительного инкубационного периода инфекции.