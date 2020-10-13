В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение числа случаев COVID к марту

Число новых случаев заражения коронавирусом в России снизится до значений июня-июля 2020 года к февралю-марту следующего года. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, число случаев COVID-19 будет расти как минимум «еще два инкубационных периода, то есть 28 дней», после чего эпидемиологическая ситуация в стране начнет стабилизироваться.

«Окончательная стабилизация и фаза снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов (цитата по ТАСС). «Та ситуация, которую мы наблюдали в июне-июле наступит к февралю-марту», — добавил он.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10–20 дней. Перевод части людей на удаленку, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики будут способствовать выходу страны на плато, отметила она.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По состоянию на 12 октября в России за сутки было выявлено 13 592 новых случая заражения коронавирусом. При этом число выявляемых за последние 24 часа случаев заражения второй день подряд превышает отметку 13 тыс. Днем ранее был зарегистрирован абсолютный рекорд с начала эпидемии — 13 634 новых случая заболевания COVID-19.