Путин предложил ввести в регионах должность главного лесного инспектора

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора в каждом регионе. С таким предложением глава государства выступил на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

Путин считает, что стране необходимо дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами, реформировав систему лесоустройства для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов. При этом необходимо четко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти, указал глава государства.

«Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков», — сказал президент, добавив, что при обследовании лесов нужно использовать беспилотники.

На совещании президент также поручил правительству запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Предполагается, что запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. Путин считает, что необходимо поставить «жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».