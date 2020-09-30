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Путин предложил ввести в регионах должность главного лесного инспектора

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора в каждом регионе. С таким предложением глава государства выступил на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

Путин считает, что стране необходимо дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами, реформировав систему лесоустройства для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов. При этом необходимо четко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти, указал глава государства.

«Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков», — сказал президент, добавив, что при обследовании лесов нужно использовать беспилотники.

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

На совещании президент также поручил правительству запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Предполагается, что запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. Путин считает, что необходимо поставить «жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что всей лесной отраслью «рулит преступный теневой сектор». В связи с этим она просила проверить деятельность всех арендаторов, которые под видом санитарной защиты леса могут заниматься его вырубкой, и ужесточить контроль за экспортом древесины.

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