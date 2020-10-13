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Глава Нижегородской области сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе

Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Трое пострадавших при стрельбе в Нижегородской области по-прежнему находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Его слова РБК передали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — сообщил Никитин.

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Глава региона добавил, что родные пострадавших получают необходимую помощь, в том числе психологическую. Никитин также выразил соболезнования близким погибших. Он поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим.

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Фото:sledcom.ru

Днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу, после чего скрылся в лесу. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения.

По данным Росгвардии, открывший стрельбу мужчина владел охотничьим гладкоствольным ружьем законно.

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На следующий день следователи сообщили, что в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, которого подозревают в совершении преступления.

По версии следствия, накануне происшествия, 11 октября, подозреваемый приехал в поселок к своей бабушке. Вместе с отцом он ходил на охоту. На следующий день, взяв огнестрельное оружие, он начал стрелять в местных жителей, среди них была его бабушка. В результате погибли трое мужчин, еще трое, включая бабушку подозреваемого, были ранены.

Местное издание nn.ru передавало, что бабушка провожала подозреваемого на автобусную остановку, когда молодой человек решил вернуться в квартиру. Там он взял ружье, из которого выстрелил в родственницу на пороге дома. После этого он выстрелил в соседа, который пришел на помощь, потом — в случайного прохожего, а затем вышел на улицу и открыл огонь против тех, кто находился там.

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