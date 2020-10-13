Глава Нижегородской области сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе
Трое пострадавших при стрельбе в Нижегородской области по-прежнему находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Его слова РБК передали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — сообщил Никитин.
Глава региона добавил, что родные пострадавших получают необходимую помощь, в том числе психологическую. Никитин также выразил соболезнования близким погибших. Он поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим.