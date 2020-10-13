В Приморье прививку от COVID-19 сделали первые медики из «красной зоны»

Первые врачи из «красной зоны» в Приморском крае получили прививку от коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

В настоящее время прививку сделал 21 медик, уточнила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, ее слова приводятся на сайте кабинета министров. Им ввели первую зарегистрированную российскую вакцину «Спутник V», они находятся под наблюдением коллег.

«Мы получили первую, тестовую, партию в ограниченном количестве и уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска — это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи», — сказала Худченко. Первая партия вакцины против коронавирусной инфекции поступила в Приморье в рамках соглашения с правительством.

Глава Минздрава в то же время отметила, что в регионе растет нагрузка на больницы: коечный фонд заполнен на 90%». По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Приморья, в регионе за сутки выявлено 94 новых случая заболевания COVID-19, с начала эпидемии коронавирусом заразились 12 807 человек.

«Количество выздоровевших за последние сутки при этом вновь оказалось меньше числа заболевших. Победили коронавирус 88 пациентов, всего с начала эпидемии — 10 889», — указала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Худченко ухудшение эпидемиологической ситуации в крае объясняет осенним похолоданием и ростом числа заболевших ОРВИ, а также повышением активности жителей Приморья.

В начале октября вакцину от коронавируса начали вводить медикам Санкт-Петербурга. Сначала прививку сделал 21 медработник городской больницы № 40. О начале вакцинации медиков от COVID-19 сообщали и в правительстве Новосибирской области.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В сентябре Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от коронавируса. Первыми вакцину должны получить, в частности, медики, учителя, студенты, призывники и полицейские.