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Пандемия коронавируса ,  
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В Нидерландах умер первый в мире человек после повторного заражения COVID

В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Агентство BNO News отмечает, что это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.

По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

В начале года пенсионерка поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Почти два месяца спустя у жительницы Нидерландов снова повысилась температура, она жаловалась также на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина нсчала новый курс химиотерапии. Ее госпитализировали.

Пациентка вновь получила положительный результат теста на наличие COVID-19. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована коронавирусной инфекцией.

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В сентябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что в стране нет зарегистрированных случаев повторного заболевания COVID-19. При этом за границей, по его словам, есть один подтвержденный случай.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Впервые случай повторного заражения коронавирусом выявили ученые в Гонконге. У 33-летнего мужчины вновь был обнаружен COVID-19 спустя почти пять месяцев после заражения. Позднее о случае повторного инфицирования сообщили в США. Там дважды заразился коронавирусом 25-летний житель штата Невада.

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