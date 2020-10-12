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Обвиняемого в убийстве активистки Григорьевой приговорили к восьми годам

Елена Григорьева
Елена Григорьева (Фото: Елена Григорьева / Facebook)

Московский районный суд в Петербурге приговорил к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима Алексея Волнянко за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Волнянко, работавший кладовщиком в магазине «Эльдорадо», вину признал, в содеянном раскаялся», — сказано в сообщении.

По информации суда, мужчина в момент совершения преступления был пьян. В связи с «внезапно возникшим неприязненным отношением» к Григорьевой он нанес ей несколько ударов ножом в голову и туловище. «Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.

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В конце июля 2019 года тело Григорьевой было обнаружено у ее собственного дома. Девушка получила восемь ножевых ранений. Она неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных различным общественно-политическим проблемам. Григорьева отстаивала права ЛГБТ-сообщества и требовала освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Ее знакомые заявляли, что активистке регулярно угрожали.

Волнянко задержали 1 августа 2019 года и впоследствии арестовали. Изначально по подозрению в ее убийстве был задержан уроженец Киргизии, однако позднее с него сняли обвинения.

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