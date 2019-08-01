Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Алексея Волнянко, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Волнянко — второй подозреваемый по этому делу, о его задержании стало известно сегодня, 1 августа. С предыдущего подозреваемого, уроженца Киргизии, которого полиция задержала через несколько дней после убийства, обвинения в убийстве сняты. Арестованный работает в магазине «Эльдорадо» кладовщиком.

«По мнению следствия, Волнянко в период времени с 01:00 до 05:00 21 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Г. нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе суда.

Волнянко арестовали до 21 сентября. Он признал свою вину. Уголовное преследование ранее задержанного Даврона Мухамедова прекращено.