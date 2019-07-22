В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,09 +0,04 EUR Бирж. 70,77 +0,09 Brent 63,41 +2,18% USD Нал. 63,77 62,46 EUR Нал. 71,48 70,17 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1219 +0,0004 BTC/USD Бирж. 10 241,00 -324,00 IMOEX 2 688,13 -0,46% RTSI 1 341,17 -0,70% DJIA 27 149,99 -0,02% Nasdaq 8 199,19 +0,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+26,65%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,92%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,18%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+26,65%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,92%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,18%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву Общество, 19:52 Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами Политика, 19:50 Число отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы достигло 80 Общество, 19:41 Mastercard включила россиян в рейтинг самых активных путешественников Общество, 19:34 Вылетевший в Анталью рейс вернулся во Внуково из-за проблем с двигателем Общество, 19:27 Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах Общество, 19:20 В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air Общество, 19:19 ГПУ сообщила об обысках в правительстве Украины по делу «Укроборонпрома» Общество, 18:56 В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа Общество, 18:50 Экс-главу Каменска-Уральского приговорили к восьми годам за взятку Общество, 18:45 Авторы закона о продаже пива привели в пример футбол в Чехословакии Спорт, 18:34 Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря Финансы, 18:22 В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ Общество, 18:20 Как вышедшая из сериала партия Зеленского устроила революцию без Майдана Политика, 18:19
Общество ,  
0 
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву

В Санкт-Петербурге возле своего дома была убита активистка Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.

«Гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело и по горячим следам якобы задержан подозреваемый», — сообщил он.

Региональное управление Следственного комитета сообщает, что тело женщины 1979 года рождения со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на Пулковской улице вечером 21 июля. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В сообщении СК не говорится о том, что подозреваемый в убийстве был задержан. Однако слова Идрисова подтверждает «Фонтанка»: по данным издания, подозреваемого, 40-летнего жителя Башкортостана удалось найти благодаря следу, который взяла служебная собака. Как пишет издание со ссылкой на базы республиканских судов, у подозреваемого были финансовые трудности из-за многочисленных кредитов.

Елена Григорьева неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем. В частности, она отстаивала права ЛГБТ-сообщества и выступала за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова. Идрисов утверждает, что в последнее время Григорьевой угрожали убийством. «Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было», — сообщил правозащитник.

Теги: Санкт-Петербург, активистка, Убийство
Материалы по теме
Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра
Общество
Суд освободил из-под домашнего ареста активиста «Голоса»
Общество
Активисты «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter