В Степанакерте на фоне объявленного перемирия включили воздушную тревогу
В Степанакерте, столице непризнанного Нагорного Карабаха, утром 12 октября звучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщают корреспонденты «РИА Новости» и ТАСС.
По данным «РИА Новости», оповещение включили в 7:27 (6:27 мск), оно работало пять минут, это может означать, что в зоне действия радаров оказался разведывательный беспилотник. ТАСС передает, что рано утром в городе были слышны несколько разрывов бомб.
О том, что Азербайджан обстреливает Степанакерт, говорил накануне представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 12 октября, армия Азербайджана ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта.