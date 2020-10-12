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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Степанакерте на фоне объявленного перемирия включили воздушную тревогу

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

В Степанакерте, столице непризнанного Нагорного Карабаха, утром 12 октября звучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщают корреспонденты «РИА Новости» и ТАСС.

По данным «РИА Новости», оповещение включили в 7:27 (6:27 мск), оно работало пять минут, это может означать, что в зоне действия радаров оказался разведывательный беспилотник. ТАСС передает, что рано утром в городе были слышны несколько разрывов бомб.

По столице Нагорного Карабаха нанесли удар
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О том, что Азербайджан обстреливает Степанакерт, говорил накануне представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 12 октября, армия Азербайджана ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта.

Армения и Азербайджан ответили обстрелами на соглашение о перемирии
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Фото:Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

При этом военное ведомство Азербайджана сообщает, что утром 12 октября армянская сторона атаковала в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. Азербайджанские военные нанесли артиллерийский удар в направлении населенного пункта Гырмызы Базар. Там Вооруженные силы страны уничтожили подземное бомбоубежище и несколько единиц техники, отмечает Минобороны.

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Представители Армении и Азербайджана 9 октября договорились в Москве о перемирии, огонь в регионе должен был прекратиться с 10 октября. Однако сразу после официального момента начала перемирия стороны заявили, что оно не соблюдается.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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