Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России

На южных курортах России в ближайшее время сохранится благоприятный бархатный сезон, он продлится еще неделю в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В этом году прогнозируется длительный период бархатного сезона. Для Крыма это особенно заметно», — отметил он.

По прогнозу Вильфанда, в крымском и краснодарском регионах следующую неделю дневная температура будет держаться на уровне 25-27 градусов тепла. Вода в Крыму прогреется до 20-22 градусов.

«Для Черноморского побережья температура воды 23 градуса», — уточнил глава Гидрометцентра.