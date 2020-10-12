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Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России

На южных курортах России в ближайшее время сохранится благоприятный бархатный сезон, он продлится еще неделю в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В этом году прогнозируется длительный период бархатного сезона. Для Крыма это особенно заметно», — отметил он.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

По прогнозу Вильфанда, в крымском и краснодарском регионах следующую неделю дневная температура будет держаться на уровне 25-27 градусов тепла. Вода в Крыму прогреется до 20-22 градусов.

«Для Черноморского побережья температура воды 23 градуса», — уточнил глава Гидрометцентра.

«Бархатным сезоном» условно называют период, когда температура воды остается еще достаточно теплой, а воздух уже не настолько прогрет, как в жаркий летний сезон.

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Вильфанд, как передает ТАСС, также пообещал жителям центра европейской части России приход «бабьего лета» на этой неделе. «Значения будут близки к рекордным, температура будет выше нормы на 6-8 градусов. <...> Будем наслаждаться августовской погодой», — сообщил он. К концу недели, по словам синоптика, вновь похолодает. В пятницу температура воздуха в регионе не поднимется выше 13 градусов, в выходные — выше 10.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин говорил, что долгое бабье лето увеличивает вероятность сырого и бесснежного декабря. Эксперт отмечал, что климат становится нестабильнее, и температурные показатели все чаще отходят от нормы.

Как «бабье лето» обычно характеризуют период теплой погоды без осадков в начале осени.

погода Роман Вильфанд море отдых бархатный сезон
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