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Вильфанд оценил вероятность признания 2020 года самым теплым в истории

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2020 год могут признать самым теплым за всю историю. Об этом он сказал во время пресс-конференции, трансляцию вел пресс-центр «России Сегодня».

По его словам, если говорить о средней температуре за семь месяцев по всей Земле, то текущий год является вторым после 2016 года.

«Я приведу оценки специалистов и американских и европейских. Вероятность того, что он будет самым теплым, составляет 36%. Вероятность того, что он займет первое или второе место, — 75%. С вероятностью в 95% можно ожидать, что он войдет в пятерку самых теплых», — сказал Вильфанд.

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Он отметил, что в целом на всей территории России лето было «достаточно жарким», средняя температура была выше нормы.

Ранее Роман Вильфанд сообщил об аномально теплом начале осени. По прогнозам синоптиков, в первые пять дней сентября температура в европейской части России будет выше климатической нормы на два градуса, температурный фон ожидается 19–23 градуса до субботы включительно. По словам Вильфанда, начиная со среды 2 сентября существенно увеличится давление, установится антициклональный режим, в связи с чем осадков не прогнозируется.

Теги: погода, Роман Вильфанд
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