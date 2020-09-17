Вильфанд заявил об аномальном потеплении в четырех регионах России

В ближайшие дни ожидается аномальное потепление в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Приморской и Амурской областях. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, температура в этих регионах поднимется выше нормы от 3 до 10 градусов. На севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, согласно прогнозам, днем воздух прогреется до 12-14 градусов (что на 8-10 градусов выше нормы).

«Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей — более чем. Это очень высокая температура», — пояснил Вильфанд.

В Приморье температура поднимется до 24-25 градусов, в Амурской области потеплеет выше 20 градусов (превышение нормы на 3-4 градуса).