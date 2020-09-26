Климатолог оценил последствия продолжительного бабьего лета

Продолжительное бабье лето повышает вероятность сырого и бесснежного декабря. Об этом радио Sputnik рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

Он отметил, что температура все чаще отходит от нормы. «У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой. У нас череда нестабильностей климата», — сказал Кокорин.

По его словам, в течение ближайших десяти лет вероятность длительного бабьего лета растет.

«В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс», — заключил климатолог.