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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны России начало возводить новые медицинские центры в регионах

Министерство обороны России приступило к строительству детского инфекционного отделения в Псковской области, двух многофункциональных медцентров в Астраханской и одного в Мурманской областях. Об этом пишет газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Новый корпус в Псковской области рассчитан на 60 мест. В астраханском регионе строят центры на 100 коек в Астрахани и городе Нариманов. Медцентр в Мурманской области той же вместимости откроется в городе Североморск.

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Как отмечает газета, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 сентября попросил президента России Владимира Путина о помощи Минобороны со строительством инфекционного отделения в подконтрольном ему регионе. По поручению президента, уточняется на сайте Минобороны, военные возводят корпус в Пскове. Сейчас завершен первый этап работ.

По сообщению военного ведомства, за прошедшие полгода в рамках выполнения поручения Путина Минобороны построило шесть многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Кроме того, военные специалисты возвели один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и один в республике Тыва.

В России впервые выявили более 13 тыс. заболевших COVID-19 за сутки
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце сентября помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что действующий коечный фонд для заболевших коронавирусной инфекцией в России заполнился почти на 90%. Кузнецов пояснял, что после спада заболеваемости часть инфекционных коек перепрофилировали для оказания помощи обычным пациентам. В случае необходимости, по его словам, Минздрав будет возвращать эти места из резерва.

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В столице на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и нехватки мест для больных с COVID1-9 начали запускать в работу временные госпитали. Источники РБК указывали, что будут открыты дополнительные медцентры на ВДНХ и в АТЦ «Москва» на Каширском шоссе.

Накануне число выявленных зараженных в России за сутки установило новый рекорд. За 24 часа в стране зарегистрировали 13 634 новых заболевших.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Минобороны Мурманская область Псковская область Астраханская область коронавирус
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