Минобороны России начало возводить новые медицинские центры в регионах

Министерство обороны России приступило к строительству детского инфекционного отделения в Псковской области, двух многофункциональных медцентров в Астраханской и одного в Мурманской областях. Об этом пишет газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Новый корпус в Псковской области рассчитан на 60 мест. В астраханском регионе строят центры на 100 коек в Астрахани и городе Нариманов. Медцентр в Мурманской области той же вместимости откроется в городе Североморск.

Как отмечает газета, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 сентября попросил президента России Владимира Путина о помощи Минобороны со строительством инфекционного отделения в подконтрольном ему регионе. По поручению президента, уточняется на сайте Минобороны, военные возводят корпус в Пскове. Сейчас завершен первый этап работ.

По сообщению военного ведомства, за прошедшие полгода в рамках выполнения поручения Путина Минобороны построило шесть многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Кроме того, военные специалисты возвели один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и один в республике Тыва.