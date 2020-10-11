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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава Евросовета отметил важность соблюдения перемирия в Карабахе

Фото:Азиз Каримов / Reuters
Фото: Азиз Каримов / Reuters

Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе является важным шагом на пути к деэскалации конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня, избегать дальнейшего насилия и не подвергать риску гражданское население», — написал он.

Мишель добавил, что переговоры необходимо возобновить без промедления и каких-либо предварительных условий.

 9 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, по итогам которых Ереван и Баку договорились об обмене военнопленными и телами погибших. Также было принято решение объявить перемирие в Нагорном Карабахе.

Однако на следующий же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении достигнутого перемирия.

Так, Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные предприняли атаку в деревне Караханбейли в Нагорном Карабахе. В то же время Минобороны Азербайджана обвинило армянскую армию в попытках атаковать на Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях. Также под артиллерийский обстрел попали ряд азербайджанских населенных пунктов и территория Агдамского района, заверили в министерстве.

Боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и объявили военное положение.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

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