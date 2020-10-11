Глава Евросовета отметил важность соблюдения перемирия в Карабахе

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Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе является важным шагом на пути к деэскалации конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня, избегать дальнейшего насилия и не подвергать риску гражданское население», — написал он.

Мишель добавил, что переговоры необходимо возобновить без промедления и каких-либо предварительных условий.

9 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, по итогам которых Ереван и Баку договорились об обмене военнопленными и телами погибших. Также было принято решение объявить перемирие в Нагорном Карабахе.

Однако на следующий же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении достигнутого перемирия.