Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавирусной инфекции

Лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 является футбол. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, запись опубликована на его YouTube-канале.

По мнению Комаровского, тяжесть протекания инфекции зависит от того, «сколько вирусов попадет в дыхательные пути». При малом количестве человек не только не заболеет, но и начнет вырабатывать иммунитет к заболеванию.

Также Комаровский отметил, что на улице люди не могут получить большую дозу вируса.

«Мне вообще кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол. Вот пусть на трибунах сидят, на свежем воздухе и обмениваются небольшими количествами вирусов», — заявил он.