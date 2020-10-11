Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавирусной инфекции Общество, 03:20 Синоптик спрогнозировал похолодание в центральной России Общество, 02:49 Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 02:45 «Талибан» выразил надежду на победу Трампа на выборах Политика, 02:35 Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за COVID-19 Общество, 02:29 Дуров назвал семь способов борьбы со старением Общество, 01:49 Путин сообщил о стабильной работе АПК в условиях пандемии COVID-19 Общество, 01:40 Не главное: какую роль в жизни поколения Z играет секс Совместный проект, 01:32 Посольство России осудило депортацию российского ветерана из Латвии Политика, 00:44 Суточный прирост заразившихся COVID-19 в мире установил новый рекорд Общество, 00:05 Трамп выступил перед публикой впервые после заражения COVID-19 Общество, 00:04 Как поддержать себя и семью в условиях многозадачности и стресса РБК и Bayer, 10 окт, 23:30 СК не нашел признаков отравления у госпитализированных под Псковом детей Общество, 10 окт, 23:29 В Москве за сутки умерли 35 человек с коронавирусом Общество, 10 окт, 23:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за COVID-19

Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции должны быть не жесткими, а «адекватными». Об этом заявил академик РАН, первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Комсомольской правде».

По словам Онищенко, зимой и весной о COVID-19 еще было мало информации: не было опыта лечения и профилактики этого заболевания. Поэтому власти пошли на «тотальное, непродуманное, беспрецедентное закрытие всего и вся».

«Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть — это средства специфической профилактики, то есть, вакцина. И, самое главное — это то, что мы научились его — этот COVID — лечить», — сказал Онищенко.

Парламентарий добавил, что в результате жестких ограничительных мер летом наблюдался всплеск смертности из-за ограничения двигательной активности, стресса и «опосредованных коронавирусом болезней».

Онищенко заявил о недопустимости введения новых ограничений из-за COVID
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Онищенко также раскритиковал блокировку социальных проездных карт у пенсионеров, назвав это «издевательством». По его словам, отношения власти и граждан должны быть партнерскими.

Ранее Онищенко заявил, что ограничительные меры, принятые из-за пандемии COVID-19 весной 2020 года, нанесли серьезный вред экономике и здоровью граждан. Поэтому повторное введение жестких мер недопустимо.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В России второй день подряд фиксируется рекордное число заразившихся коронавирусом. За последние сутки в стране заболели 12 842 человека. Около трети всех случаев приходится на Москву.

коронавирус Геннадий Онищенко
Материалы по теме
Онищенко заявил о недопустимости введения новых ограничений из-за COVID
Общество
Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели
Общество
Онищенко назвал заболевшего COVID-19 Трампа «трудным пациентом»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter