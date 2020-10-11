Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за COVID-19

Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции должны быть не жесткими, а «адекватными». Об этом заявил академик РАН, первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Комсомольской правде».

По словам Онищенко, зимой и весной о COVID-19 еще было мало информации: не было опыта лечения и профилактики этого заболевания. Поэтому власти пошли на «тотальное, непродуманное, беспрецедентное закрытие всего и вся».

«Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть — это средства специфической профилактики, то есть, вакцина. И, самое главное — это то, что мы научились его — этот COVID — лечить», — сказал Онищенко.

Парламентарий добавил, что в результате жестких ограничительных мер летом наблюдался всплеск смертности из-за ограничения двигательной активности, стресса и «опосредованных коронавирусом болезней».