Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Максим Шеметов / AP)

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Россия остается главным стратегическим партнером страны, передает «АКИПресс» с пресс-конференции в госрезиденции «Ала-Арча».

По его словам, российско-киргизские отношения начали развиваться давно. «Через очень много лет Россия так и остается нашим основным стратегическим партнером», — отметил Жапаров.

Премьер также заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку после утверждения состава, программы и структуры нового правительства.

«Я встречался с ним тут (в госрезиденции). Он сказал, что после утверждения состава, структуры и премьер-министра он напишет заявление об отставке», — сказал премьер.