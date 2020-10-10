Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с арестованным мужем Политика, 18:37 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 18:30 Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером Политика, 18:18 Власти запланировали введение паспортного режима в московских театрах Общество, 18:05 Теннисистка из Польши впервые в истории выиграла турнир «Большого шлема» Спорт, 18:01 Трусова стала третьей в короткой программе на первом турнире с Плющенко Спорт, 17:51 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 17:31 МИД России назвал «Новичок» западным брендом Политика, 17:29 Путин ответил на вопрос о друзьях в политике Политика, 17:19 Боттас выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Германии Спорт, 17:17 Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами Политика, 17:01 Как увеличение взносов для букмекеров скажется на рынке и спорте. Главное Спорт, 16:59 ЦСКА выиграл в КХЛ седьмой матч подряд Спорт, 16:54 Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева. Видео Политика, 16:46
Протесты в Киргизии ,  
0 

Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Максим Шеметов / AP)

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Россия остается главным стратегическим партнером страны, передает «АКИПресс» с пресс-конференции в госрезиденции «Ала-Арча».

По его словам, российско-киргизские отношения начали развиваться давно. «Через очень много лет Россия так и остается нашим основным стратегическим партнером», — отметил Жапаров.

Премьер также заявил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку после утверждения состава, программы и структуры нового правительства.

«Я встречался с ним тут (в госрезиденции). Он сказал, что после утверждения состава, структуры и премьер-министра он напишет заявление об отставке», — сказал премьер.

Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева. Видео
Политика

Согласно законодательству республики, премьер-министр станет исполняющим обязанности президента после отставки Жээбекова, если к этому времени не будет назначен спикер парламента, отмечает агентство.

Ранее Жээнбеков заявил, что хочет вернуть ситуацию в стране в правовое поле, после чего готов уйти в отставку.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В субботу, 10 октября, парламент Киргизии согласовал новый состав правительства, его возглавил Садыр Жапаров. Его кандидатуру поддержали все участники заседания единогласно. Также депутаты поддержали состав и структуру правительства. Он остался без изменений.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Киргизии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Выборы в главный законодательный орган Киргизии прошли 4 октября. Согласно результатам выборов, которые представила ЦИК, из 16 партий в парламент прошли только четыре, в результате чего в Бишкеке начались протестные акции сторонников оппозиции, которые переросли в столкновения с силовиками и захват административных зданий. Протестующие освободили из колонии Садыра Жапарова и из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Позже ЦИК признала выборы несостоявшимися.

Киргизия политический кризис отставка
Материалы по теме
Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства
Политика
Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева. Видео
Политика
Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совета безопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter