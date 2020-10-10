Путин ответил на вопрос о друзьях в политике

Он рассказал, что главы государств вместе ездили в поезде, смотрели хоккейный матч, жарили блины и катались по Неве. Лэ Юйчэн особо отметил поздравление Путина Си Цзиньпина с днем рождения. Подарком стал специально доставленный из Москвы торт.

Тогда Путин также заявлял, что стратегическое партнерство между Москвой и Пекином вышло на беспрецедентно высокий уровень.