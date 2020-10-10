Путин ответил на вопрос о друзьях в политике
Президент России Владимир Путин исключил дружбу в большой политике. Фрагмент интервью с российским лидером для программы «Москва. Кремль. Путин» был опубликован в Instagram телеведущего Павла Зарубина.
«В большой политике вообще-то нет друзей», — отметил глава государства.
17 сентября министр иностранных дел Китая Ван И назвал дружбу с Россией нерушимой и «прочной как скала».
В сентябре 2019 года замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн рассказал о дружеских отношениях Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив регулярность их встреч. По его словам, за последние шесть лет лидеры встречались 30 раз.