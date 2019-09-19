В МИД Китая рассказали о дружбе Путина и Си Цзиньпина

В МИД Китая рассказали о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн рассказал о дружеских отношениях президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стенограмма интервью Bloomberg опубликована на сайте МИД КНР.

Лэ Юйчэн отметил регулярность встреч лидеров. За последние шесть лет Путин и Си Цзиньпин встречались 30 раз — около пяти встреч за год.

«Вместе ездили в поезде, смотрели хоккейный матч, жарили блины и катались по Неве», — описал замглавы МИДа встречи лидеров России и Китая. Лэ Юйчэн особо отметил поздравление Путина председателя КНР с днем рождения в июне. Подарком стал специально доставленный из Москвы торт на саммит в Душанбе.

Дипломат рассказал, что лидеры вместе ели торт и выпили по бокалу за разговорами о дружбе.

В июне Путин заявлял, что стратегическое партнерство между Москвой и Пекином вышло на беспрецедентно высокий уровень.



