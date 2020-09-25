NASA сообщило о возобновлении поиска утечки воздуха на МКС

На Международной космической станции продолжились поиски утечки воздуха. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Сегодня экипаж 63-й экспедиции сосредоточился на научных исследованиях, проверках зрения и проверке утечек», — говорится в сообщении.

О падении давления на МКС «Роскосмос» сообщил 20 августа. В госкорпорации заявили, что давление, скорее всего, упало в модулях американского сегмента.

На следующий день было принято решение на три дня изолировать весь экипаж МКС в российском сегменте. В американском сегменте закрыли все люки, в том числе соединяющий с российским.