Протесты в Белоруссии , 10 окт, 04:44
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Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций
Лондон временно отзовет для консультаций своего посла. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
«Великобритания осуждает решение Белоруссии выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал дипломат.
По его словам, такое решение принято «в знак солидарности» польскими и литовскими дипломатами, высланными из Минска.
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