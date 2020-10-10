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Протесты в Белоруссии ,  
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Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций

Лондон временно отзовет для консультаций своего посла. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Великобритания осуждает решение Белоруссии выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал дипломат.

По его словам, такое решение принято «в знак солидарности» польскими и литовскими дипломатами, высланными из Минска.

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