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Общество ,  
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Активистка Pussy Riot сообщила о задержании участников акции с флагами

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве задержали участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих после акции с радужными флагами, появившимися на здании ФСБ и других правительственных ведомств. Об этом РБК сообщила участница группы Мария Алехина.

«Елизавету Дидерих и Василия Андрианова задержали около подъезда без объяснения причин и отвезли в Басманный ОВД», — рассказала она.

По ее словам, к Александру Софиеву «в дверь ломятся сотрудники уголовного розыска». Алехина добавила, что к ней по месту прописки приходили четыре человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу задержания участников Pussy Riot.

Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента
Общество

Ранее участники группы повесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховном суде, министерства культуры и ОВД по району Басманный, которые, по их словам, являются «главными символами российской государственности».

В сообщении, появившемся в Facebook группы, участники акции выдвинули ряд требований к российским властям: расследовать преследование геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства, а также отменить «дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения» закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Pussy Riot приурочила акцию ко дню рождения президента Владимира Путина. В ходе акции возле здания ФСБ был задержан Артем Радыгин, журналист «Радио Свобода», у администрации президента — корреспондент «Соты» Денис Стяжкин.

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