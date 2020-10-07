Активистка Pussy Riot сообщила о задержании участников акции с флагами

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В Москве задержали участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих после акции с радужными флагами, появившимися на здании ФСБ и других правительственных ведомств. Об этом РБК сообщила участница группы Мария Алехина.

«Елизавету Дидерих и Василия Андрианова задержали около подъезда без объяснения причин и отвезли в Басманный ОВД», — рассказала она.

По ее словам, к Александру Софиеву «в дверь ломятся сотрудники уголовного розыска». Алехина добавила, что к ней по месту прописки приходили четыре человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу задержания участников Pussy Riot.