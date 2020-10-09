В Кремле поздравили с Нобелевской премией продовольственную программу ООН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Всемирную продовольственную программу ООН с присуждением Нобелевской премии мира, сообщает корреспондент РБК.

«Мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что не следил за распределением Нобелевских премий в этом году. Пресс-секретарь пояснил, что сейчас у Кремля очень напряженная повестка дня.

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