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В Дагестане более 40 детей госпитализировали с отравлением

Фото:Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости
Фото: Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости

В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировали 42 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализированы 42 ребенка», — заявили в ведомстве.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В пресс-службе также уточнили, что 36 детей поступили из детского сада, а четверо из школы. Еще двое госпитализированных не посещали ни школу, ни дошкольное учреждение. Состояние детей оценивается как среднетяжелое.

Под свой личный контроль ситуацию взял глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он направил в места, где были выявлены случаи отравления, врачей-педиатров, инфекционистов и эпидемиологов, чтобы проверить состояние остальных детей и предостеречь новые случаи отравления.

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Фото:Алексей Сухоруков /ТАСС

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало об отравлении 23 детей в возрасте от трех до шести лет. В сообщении уточнялось, что пострадавшими оказались воспитанники «Детского сада №41» в Махачкале. РБК направил запрос в дошкольное образовательное учреждение.

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В управлении заявили, что специалисты уже приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Чтобы установить источник отравления, были взяты пробы с объектов внешней среды, водопроводной воды, сырья и продуктов питания.

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Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас сотрудники СК допрашивают ответственных за осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов.

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