В Дагестане более 40 детей госпитализировали с отравлением

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В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализировали 42 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализированы 42 ребенка», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что 36 детей поступили из детского сада, а четверо из школы. Еще двое госпитализированных не посещали ни школу, ни дошкольное учреждение. Состояние детей оценивается как среднетяжелое.

Под свой личный контроль ситуацию взял глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он направил в места, где были выявлены случаи отравления, врачей-педиатров, инфекционистов и эпидемиологов, чтобы проверить состояние остальных детей и предостеречь новые случаи отравления.