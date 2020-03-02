На Кубани более 20 детей госпитализировали после празднования Масленицы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Врачи в Краснодаре госпитализировали 22 человека после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок, все участвовали в праздновании Масленицы в Губернском микрорайоне», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пациентов доставили в медучреждение с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией.

По факту случившегося организовано эпидемиологическое расследование: отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды, а также обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что пострадавшие отравились блинами. Они находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации города агентству подтвердили, что инициатором проведения Масленицы в Губернском микрорайоне была управляющая компания данного жилого комплекса.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю сообщает, что по факту произошедшего завели дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности). По данным следователей, за медпомощью обратились 24 человека. Из них были госпитализированы 17 детей и один взрослый.