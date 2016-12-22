В Кузбассе восемь детей госпитализировали после посещения бассейна

В городе Мыски в Кемеровской области были госпитализированы восемь детей, которые, предположительно, отравились хлором в бассейне. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь следственного управления СКР по региону Надежда Ананьева.
«Мы проводим доследственную проверку. Дети купались в бассейне, почувствовали резкий запах, всех сразу вывели. Восемь детей оставили под присмотром в больнице», — рассказала она. По ее словам, их жизни ничего не угрожает.
В начале января после посещения сауны в Подмосковье были госпитализированы семеро детей. В СК сообщали, что компания взрослых с несовершеннолетними детьми в новогоднюю ночь арендовала сауну. После ее посещения у детей началась рвота, резь в глазах, кашель и затруднение дыхания. Двое детей с диагнозом «отравление парами хлорамина» были доставлены в реанимационное отделение больницы, еще пятеро — в отделение детской хирургии. Хлорамин используется для дезинфекции помещений, предметов и для очистки воды.