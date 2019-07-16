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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
В детском лагере «Лучистый» в Крыму отравились 40 детей, 34 из них госпитализировали. Руководство лагеря заявило, что причина отравления пока неизвестна, на месте работают специалисты Роспотребнадзора
Фото: Алексей Сухоруков /ТАСС

Из-за отравления в дестком лагере «Лучистый» в Крыму в больнице оказались 34 несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Евпатории.

«Это санаторий «Лучистый». 34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации», — заявили агентству в администрации города. Причина отравления пока неизвестна, добавил собеседник ТАСС.

Начальник лагеря Ренат Каюмов заявил агентству, что за помощью к медикам обратились 40 несовершеннолетних из «Лучистого», все они жаловались на рвоту и диарею.

По словам Каюмова, в лагере работают представители Роспотребнадзора и администрации Евпатории. «Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем», — добавил он. Лагерь работает в штатном режиме, «дети уложены спать», заявил Каюмов.

Позже Каюмов сообщил «РИА Новости», что детей не госпитализировали, информацию о находящихся в реанимации воспитанниках лагеря он назвал слухами. «Детей возят, чтобы перестраховаться, что с ребенком все нормально, на консультацию в больницу, поэтому скорая помощь и мотается. Их отвозят в больницу, а там их отправляют обратно в лагерь», — сказал он.

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В Хабаровском крае директора интерната накажут после массового отравления

Ранее сообщалось, что 28 несовершеннолетних отравились в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока. В местном управлении Следственного комитета начали проверку, в ходе которой ведомство даст оценку несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Крым, массовое отравление, детский лагерь
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