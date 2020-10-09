В Баку заявили об эвакуации армянских войск из столицы Нагорного Карабаха

Кроме того, в ведомстве заявляют о захвате шести танков Т-72 ВС Армении, а также уничтожении 13 танков Т-72, двух БМП, четырех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и другой техники.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook подтвердила информацию о ракетных ударах со стороны Азербайджана. Она также добавила, что удары были нанесены в том числе по мирным жителям.
Однако, по ее данным, оперативно-тактическая ситуация в Карабахе осталась неизменной. «Отряды обороны полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию», — говорится в сообщении Степанян.
В начале октября Степанакерт неоднократно подвергался обстрелам. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, разрушены дома.
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.