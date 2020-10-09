В Баку заявили об эвакуации армянских войск из столицы Нагорного Карабаха

Кроме того, в ведомстве заявляют о захвате шести танков Т-72 ВС Армении, а также уничтожении 13 танков Т-72, двух БМП, четырех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и другой техники.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook подтвердила информацию о ракетных ударах со стороны Азербайджана. Она также добавила, что удары были нанесены в том числе по мирным жителям.

Однако, по ее данным, оперативно-тактическая ситуация в Карабахе осталась неизменной. «Отряды обороны полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию», — говорится в сообщении Степанян.

В начале октября Степанакерт неоднократно подвергался обстрелам. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, разрушены дома.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов.

