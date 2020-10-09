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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку заявили об эвакуации армянских войск из столицы Нагорного Карабаха

Вид на здание Министерства обороны Азербайджана
Вид на здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

В Министерстве обороны Азербайджана заявили об эвакуации армянских военных из Степанакерта после атаки на их позиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Личный состав воинских частей Вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, 8 октября в ходе военной операции азербайджанская армия в результате огневого удара разрушила здание штаба 5-го горнострелкового полка Вооруженных сил Армении.

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Фото:Tofik Babayev / Xinhua / Global Look Press

Также в азербайджанском ведомстве заявили, что в результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и «большое количество военнослужащих».

Кроме того, в ведомстве заявляют о захвате шести танков Т-72 ВС Армении, а также уничтожении 13 танков Т-72, двух БМП, четырех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и другой техники.

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook подтвердила информацию о ракетных ударах со стороны Азербайджана. Она также добавила, что удары были нанесены в том числе по мирным жителям.

Однако, по ее данным, оперативно-тактическая ситуация в Карабахе осталась неизменной. «Отряды обороны полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию», — говорится в сообщении Степанян.

В начале октября Степанакерт неоднократно подвергался обстрелам. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, разрушены дома.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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