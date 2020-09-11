Генпрокуратура взяла на контроль истязание ребенка в Омской области

По данным Следственного комитета России по Омской области, мальчик вместе со своей 20-летней матерью проживал в ауле Коянбай в семье у ее знакомой, имеющей трех детей и беременной четвертым ребенком. Ему наносили побои с августа этого года, а также ограничивали свободу передвижения. В настоящее время он вместе с матерью находится в лечебном учреждении.

СК возбудил дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Также следователи проводят проверку в отношении сотрудников органов профилактики, решается вопрос о возбуждении дела о халатности. Следователи устанавливают виновных в избиении ребенка лиц.

Как уточняет местное издание БК55, жалоба на побои в управление образования администрации Таврического района поступила 3 сентября от знакомой семьи многодетной женщины. По данным минздрава, в этот же день мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, ушиб спины, гематомы нижних конечностей. При этом, по данным портала, мать и ребенок самовольно покинули медучреждение 6 сентября.