Генпрокуратура взяла на контроль истязание ребенка в Омской области
Генпрокуратура поручила провести проверку о нанесении телесных повреждений полуторагодовалому мальчику, проживающему в населенном пункте Коянбай Омской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка по факту неоднократного нанесения телесных повреждений полуторагодовалому мальчику», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, как указывает ведомство, ребенок со своей матерью проживал в семье у ее знакомых. Там ему неоднократно наносили телесные повреждения, а также ограничивали в свободе передвижения.
Генпрокуратура также сообщила, что проводится проверка исполнения законодательства по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведомство даст оценку работе уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы.