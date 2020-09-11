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Генпрокуратура взяла на контроль истязание ребенка в Омской области

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура поручила провести проверку о нанесении телесных повреждений полуторагодовалому мальчику, проживающему в населенном пункте Коянбай Омской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка по факту неоднократного нанесения телесных повреждений полуторагодовалому мальчику», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, как указывает ведомство, ребенок со своей матерью проживал в семье у ее знакомых. Там ему неоднократно наносили телесные повреждения, а также ограничивали в свободе передвижения.

Генпрокуратура также сообщила, что проводится проверка исполнения законодательства по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведомство даст оценку работе уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы.

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По данным Следственного комитета России по Омской области, мальчик вместе со своей 20-летней матерью проживал в ауле Коянбай в семье у ее знакомой, имеющей трех детей и беременной четвертым ребенком. Ему наносили побои с августа этого года, а также ограничивали свободу передвижения. В настоящее время он вместе с матерью находится в лечебном учреждении.

СК возбудил дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Также следователи проводят проверку в отношении сотрудников органов профилактики, решается вопрос о возбуждении дела о халатности. Следователи устанавливают виновных в избиении ребенка лиц.

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Как уточняет местное издание БК55, жалоба на побои в управление образования администрации Таврического района поступила 3 сентября от знакомой семьи многодетной женщины. По данным минздрава, в этот же день мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, ушиб спины, гематомы нижних конечностей. При этом, по данным портала, мать и ребенок самовольно покинули медучреждение 6 сентября.

Теги: побои, ребенок, Омская область, Генпрокуратура России
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