В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

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В Люберцах сотрудники полиции нашли женщину, которая оставила своего ребенка ночью на уличной лавке. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МВД.

«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу — мать новорожденной девочки, обнаруженной сегодня», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам в соответствии с законом будет принято решение

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.