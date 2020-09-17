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Мать брошенной новорожденной девочки в Люберцах не отказалась от ребенка

Фото:kseniya_mishonova / Instagram
Фото: kseniya_mishonova / Instagram

Бросившая на лавочке в Люберцах новорожденную девочку мать решила не отказываться от дочери и получила свидетельство о ее рождении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Как рассказала в своем Instagram детский омбудсмен, разговор с матерью ребенка продлился долго.

«Ей 32 года, четверо малышей. Вика пятая. От девочки не отказывается. Конечно, растить одной детей непросто», — написала Мишонова.

В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В среду, 16 сентября, в подмосковных Люберцах прохожие обнаружили возле дома на улице Поселок Калинина младенца, предположительно в возрасте одного месяца. В тот же день сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции мать новорожденной — 32-летнюю местную жительницу.

Детский обмудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что найденная на лавочке во дворе многоквартирного дома девочка здоровая и доношенная.

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В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной
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Омбудсмен сообщила о состоянии брошенной на лавочке новорожденной девочки
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