Мать брошенной новорожденной девочки в Люберцах не отказалась от ребенка

Фото: kseniya_mishonova / Instagram

Бросившая на лавочке в Люберцах новорожденную девочку мать решила не отказываться от дочери и получила свидетельство о ее рождении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Как рассказала в своем Instagram детский омбудсмен, разговор с матерью ребенка продлился долго.

«Ей 32 года, четверо малышей. Вика пятая. От девочки не отказывается. Конечно, растить одной детей непросто», — написала Мишонова.

В среду, 16 сентября, в подмосковных Люберцах прохожие обнаружили возле дома на улице Поселок Калинина младенца, предположительно в возрасте одного месяца. В тот же день сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции мать новорожденной — 32-летнюю местную жительницу.