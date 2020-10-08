В Рязанской области восстановили движение по трассе «Каспий»

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В Рязанской области, где накануне начался пожар и взрывы на территории склада боеприпасов, восстановили движение на федеральной трассе «Каспий». Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, его слова передала РБК пресс-служба министерства.

По словам Булгакова, движение автомобилей было восстановлено за ночь, при этом он отметил, что железнодорожное движение из-за режима ЧС не останавливалось.

Также замминистра рассказал, что для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области Минобороны создало «достаточную группировку» сил и средств.

«Для выполнения задач в очаге возгорания на территории арсенала в составе группировки есть пять пожарных танков, инженерные машины разграждения», — уточнил он.