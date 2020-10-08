В Москве от коронавируса вылечился еще 1341 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился еще 1341 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся в столице от COVID-19, увеличилось до 257 703 человек.

По данным на вечер 7 октября, в Москве с начала эпидемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 314 788 человек. Скончались за это время 5 442 заболевших.

В России, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии заболели свыше 1,24 млн человек. Всего в стране от COVID-10 умерли более 21,8 тыс. заразившихся, выздоровели свыше 995,2 тыс.