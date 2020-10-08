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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечился еще 1341 человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился еще 1341 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся в столице от COVID-19, увеличилось до 257 703 человек.

По данным на вечер 7 октября, в Москве с начала эпидемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 314 788 человек. Скончались за это время 5 442 заболевших.

В России, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии заболели свыше 1,24 млн человек. Всего в стране от COVID-10 умерли более 21,8 тыс. заразившихся, выздоровели свыше 995,2 тыс.

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Власти Москвы принимают меры против распространения коронавирусной инфекции на фоне роста числа зараженных. Школьников отправили на каникулы не на одну, а на две недели — с 5 по 18 октября. Кроме того, ученикам школ, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями приостановили льготный проезд на общественном транспорте.

Также мэр Москвы Сергей Собянин свои указом обязал работодателей переводить на удаленную работу минимум 30% сотрудников, в том числе людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Собянин предупреждал, что компании и предприятия, которые не отчитываются о переводе сотрудников на удаленку, будут штрафовать.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Москва Анастасия Ракова
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