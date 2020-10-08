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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 октября

Спрос на кремацию за время пандемии увеличился, Чубайс заразился коронавирусом, в мире больше 36 млн заразившихся COVID-19 — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,24 млн человек (плюс 11 115 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,8 тыс. человек (плюс 202 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 995,2 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • У россиян есть только две альтернативы: либо все будут соблюдать уже введенные меры безопасности и волна вируса пойдет на спад, либо их ждут новые ограничения, заявила главный санитарный врач Анна Попова. Глава Роспотребнадзора признала, что ситуация в России осложняется. Из 85 регионов страны в 60 заболеваемость растет, в 20 — ситуация стабильная, и только в оставшихся ситуация улучшается.
  • Коронавирусом заразился глава «Роснано» Анатолий Чубайс. «Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — рассказал Чубайс.
  • В Москве — очередной рекорд по числу умерших. За прошлые сутки в столице от коронавируса скончались 55 человек, это максимальное число с 10 июня.

  • В России разрабатывают новые тесты на антитела к коронавирусной инфекции, рассказала Попова. Она отметила, что первые образцы тестов, которые используются до сих пор, «были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших».
  • Во время пандемии у похоронных организаций увеличился спрос на кремации, рассказал в интервью РБК глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По словам Екимова, в случае смерти человека от коронавируса агенты ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней, так как эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,6 млн, из них более 1,04 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 36,15 млн человек, из них более 1,04 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,54 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,83 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 877 тыс.).
  • Отметку в 36 млн зараженных COVID-19 мир перешагнул сегодня. Еще один миллион больных набрался за три дня — 35 млн было зафиксировано 5 октября. За месяц число зараженных выросло на 9 млн.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам, а также поставить в бесплатные больницы экспериментальные препараты, которые он принимал. При этом по подсчетам NYT, стоимость лечения президента США составила порядка $100 тыс. — в эту сумму вошло трехдневное пребывание в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида, два полета на вертолете, многочисленные тесты на коронавирус, кислород, стероиды и экспериментальное лечение путем введения коктейля из антител.
  • Бывший президент Украины Петр Порошенко тяжело переносит COVID-19, его состояние ухудшилось, рассказала его супруга. Ситуацию усугубляет ухудшившееся состояние его крови.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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