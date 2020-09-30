Росгидромет с помощью самолета вызовет осадки в Крыму

Самолет-лаборатория Як-42Д «Росгидромет» (Фото: meteorf.ru)

Самолет-метеолаборатория Як-42Д «Рогсидромет» прибыл в Симферополь, чтобы искусственно увеличить осадки в Крыму из-за засухи на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

«Решение о проведении работ было принято после обращения правительства Республики Крым», — уточнили в ведомстве. Спецборт оснащен аппаратурой определения параметров облаков и воздействия.

По данным Росгидромета, сначала при пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета получит данные об их развитии, а при повторном заходе будет происходить воздействие на облачную систему.

В службе отметили, что после проведения воздействий в течение сезона увеличение осадков по сравнению с многолетними показателями может достичь 10–30%.