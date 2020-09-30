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Росгидромет с помощью самолета вызовет осадки в Крыму

Самолет-лаборатория Як-42Д &laquo;Росгидромет&raquo;
Самолет-лаборатория Як-42Д «Росгидромет» (Фото: meteorf.ru)

Самолет-метеолаборатория Як-42Д «Рогсидромет» прибыл в Симферополь, чтобы искусственно увеличить осадки в Крыму из-за засухи на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

«Решение о проведении работ было принято после обращения правительства Республики Крым», — уточнили в ведомстве. Спецборт оснащен аппаратурой определения параметров облаков и воздействия.

По данным Росгидромета, сначала при пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета получит данные об их развитии, а при повторном заходе будет происходить воздействие на облачную систему.

В службе отметили, что после проведения воздействий в течение сезона увеличение осадков по сравнению с многолетними показателями может достичь 10–30%.

В Крыму решили построить первую установку по опреснению морской воды
Общество
Симферополь

В начале сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту Владимиру Путину о нехватке воды, отметив, что ее запасы уменьшаются из-за засухи. Развожаев попросил главу государства выделить 7,4 млрд руб. для решения проблемы нехватки воды в Севастополе из-за засухи. Путин поручил правительству проработать финансовую поддержку региону.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, правительство России и власти региона рассматривают все варианты водоснабжения на полуострове, вплоть «до самых фантастических». В частности, рассматривается вариант бурения новых скважин.

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До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Но в 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение полуострова.

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