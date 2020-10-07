Горбачев поздравил Путина с днем рождения

Михаил Горбачев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Горбачев-фонда.

«В нынешнее ответственное, драматическое время Вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире», — написал Горбачев. Он также пожелал Путину здоровья и сил.

Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, Путина поздравили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший канцлер Германии Герхард Шредер и другие

Ранее поздравления российскому лидеру передали президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Лукашенко сказал, что высоко ценит отношения с Путиным как с надежным другом.