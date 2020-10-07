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Горбачев поздравил Путина с днем рождения

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Горбачев-фонда.

«В нынешнее ответственное, драматическое время Вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире», — написал Горбачев. Он также пожелал Путину здоровья и сил.

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Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, Путина поздравили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший канцлер Германии Герхард Шредер и другие

Ранее поздравления российскому лидеру передали президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Лукашенко сказал, что высоко ценит отношения с Путиным как с надежным другом.

7 октября Владимиру Путину исполняется 68 лет. Вторую половину дня президент планирует провести с близкими, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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