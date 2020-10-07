Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление с днем рождения российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает русскоязычная газета правительства «Туркменистан: Золотой век».

«Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», — говорится в послании туркменского президента.

Бердымухамедов также высоко оценил уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Россией и отметил личное внимание и большой вклад Путина в развитие отношений двух стран.

Кроме того, президент Туркмении пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а народу России — мира и процветания.