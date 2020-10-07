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Политика ,  
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президента России Владимира Путина поздравил с днем рождения его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — заявил Лукашенко.

По его словам, подтверждением этого тезиса являются результаты региональных выборов 13 сентября.

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Президент Белоруссии также сообщил, что высоко ценит отношения с Путиным как с надежным другом и сторонником республики, с котором можно вместе строить достойное будущее для двух государств.

В заключение Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, свершения намеченных планов и новых достижений на посту президента.

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Ранее с днем рождения Путина поздравил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он пожелал российскому лидеру семейного благополучия, счастья и здоровья.

Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 68 лет. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в этот день глава государства намерен провести более десятка международных переговоров по телефону, а также заняться другими рабочими делами. Вторую половину дня президент проведет со своими близкими.

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