Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президента России Владимира Путина поздравил с днем рождения его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — заявил Лукашенко.

По его словам, подтверждением этого тезиса являются результаты региональных выборов 13 сентября.

Президент Белоруссии также сообщил, что высоко ценит отношения с Путиным как с надежным другом и сторонником республики, с котором можно вместе строить достойное будущее для двух государств.